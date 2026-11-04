Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Index-Performance im Fokus

04.11.26 17:57 Uhr

Der SLI notierte am Mittwochabend im Plus.

Der SLI sprang im SIX-Handel schlussendlich um 1,80 Prozent auf 2.417,13 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,013 Prozent höher bei 2.374,69 Punkten in den Handel, nach 2.374,37 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2.370,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.421,61 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2.210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2.315,68 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Wert von 2.014,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,37 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.421,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Straumann (+ 6,28 Prozent auf 107,40 CHF), Alcon (+ 5,75 Prozent auf 63,28 CHF), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF) und Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 685,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-4,96 Prozent auf 539,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Sandoz (-0,77 Prozent auf 82,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 244,00 CHF) und SGS SA (+ 1,17 Prozent auf 104,05 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 7.282.671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,510 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net