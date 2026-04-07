Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart mit sattem Kursplus

SIX-Handel im Blick

SLI-Handel am Mittwoch.

Am Mittwoch erhöht sich der SLI um 09:09 Uhr via SIX um 3,65 Prozent auf 2.112,79 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 4,03 Prozent auf 2.120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.038,33 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.114,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.069,58 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der SLI 2.078,08 Punkte auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Wert von 2.165,07 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 1.823,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,92 Prozent auf 70,06 CHF), Holcim (+ 7,60 Prozent auf 70,52 CHF), Sika (+ 6,56 Prozent auf 137,30 CHF), Straumann (+ 6,52 Prozent auf 85,34 CHF) und Partners Group (+ 6,30 Prozent auf 900,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,11 Prozent auf 182,90 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 670,00 CHF), Swiss Re (+ 1,02 Prozent auf 133,65 CHF), Nestlé (+ 1,51 Prozent auf 79,42 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,73 Prozent auf 212,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 580.426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,530 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,80 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net