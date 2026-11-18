SIX-Handel im Fokus

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent fester bei 2.405,30 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 2.400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2.399,31 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2.405,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.399,87 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 1,07 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 2.306,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.297,96 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2.012,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,82 Prozent. Bei 2.443,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,29 Prozent auf 84,14 CHF), Sonova (+ 1,81 Prozent auf 292,80 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 62,86 CHF), Straumann (+ 1,63 Prozent auf 108,85 CHF) und Lonza (+ 0,97 Prozent auf 669,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Amrize (-1,01 Prozent auf 33,30 CHF), Julius Bär (-0,92 Prozent auf 68,96 CHF), Holcim (-0,54 Prozent auf 74,08 CHF), Sika (-0,42 Prozent auf 188,50 CHF) und Geberit (-0,27 Prozent auf 580,60 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 190.755 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 352,660 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net