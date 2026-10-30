Pluszeichen in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

30.10.26 15:57 Uhr

Der SMI performt am Freitagnachmittag positiv.

Um 15:40 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 14.792,01 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,687 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,464 Prozent auf 14.825,31 Punkte an der Kurstafel, nach 14.756,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.849,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.777,23 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.830,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SMI 14.392,49 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der SMI bei 12.309,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,66 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.861,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,86 Prozent auf 84,35 CHF), Givaudan (+ 1,61 Prozent auf 3.979,00 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 153,25 CHF), Galderma (+ 1,50 Prozent auf 192,55 CHF) und Novartis (+ 1,00 Prozent auf 133,62 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-3,21 Prozent auf 79,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF), Holcim (-1,55 Prozent auf 68,76 CHF), UBS (-1,16 Prozent auf 39,25 CHF) und Amrize (-0,59 Prozent auf 33,94 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.392.388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 347,353 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net