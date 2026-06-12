Pluszeichen in Zürich: SMI legt mittags zu

SMI aktuell

SMI-Handel am Montagmittag.

Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,58 Prozent auf 13.787,80 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,612 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0,971 Prozent stärker bei 13.841,13 Punkten, nach 13.708,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.871,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.765,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der SMI bei 13.220,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 12.839,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 12.146,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 3,58 Prozent auf 722,80 CHF), Holcim (+ 3,27 Prozent auf 77,00 CHF), Sika (+ 3,25 Prozent auf 160,20 CHF), Geberit (+ 2,67 Prozent auf 522,80 CHF) und Amrize (+ 2,36 Prozent auf 42,95 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swisscom (-1,52 Prozent auf 646,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 193,65 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 79,41 CHF) und Novartis (-0,07 Prozent auf 122,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2.282.948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 284,951 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net