DAX24.768 -0,3%Est505.982 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.888 +0,2%Euro1,1861 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold4.979 +1,2%
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Index im Blick

Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Start zu

13.02.26 09:27 Uhr
Der SMI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
69,50 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
60,28 CHF -0,32 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71,32 CHF 1,00 CHF 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
67,80 CHF 1,12 CHF 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
512,60 CHF 14,60 CHF 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
949,00 CHF 10,20 CHF 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
159,65 CHF -0,40 CHF -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
358,40 CHF -1,30 CHF -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
155,50 CHF -1,10 CHF -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
197,75 CHF -3,15 CHF -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
131,45 CHF 2,10 CHF 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,66 CHF 0,45 CHF 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
557,20 CHF 8,60 CHF 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.574,6 PKT 44,6 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 13.568,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,601 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 13.561,97 Punkte an der Kurstafel, nach 13.529,92 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.558,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13.587,24 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,402 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der SMI noch bei 13.364,73 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 12.740,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der SMI 12.949,06 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,43 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.603,41 Punkten. Bei 12.941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,85 Prozent auf 512,20 CHF), Logitech (+ 1,80 Prozent auf 67,88 CHF), Zurich Insurance (+ 1,79 Prozent auf 558,40 CHF), Partners Group (+ 1,70 Prozent auf 954,80 CHF) und Holcim (+ 1,68 Prozent auf 71,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sonova (-1,22 Prozent auf 198,45 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 155,70 CHF), Roche (-0,39 Prozent auf 358,30 CHF), Richemont (-0,37 Prozent auf 159,45 CHF) und Alcon (-0,33 Prozent auf 60,40 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 417.629 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 310,689 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.02.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
02.02.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
02.02.2026Roche KaufenDZ BANK
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
02.02.2026Roche KaufenDZ BANK
30.01.2026Roche BuyUBS AG
30.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.02.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

