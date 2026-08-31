Pluszeichen in Zürich: SMI letztendlich fester

SIX-Handel im Blick

01.09.26 17:57 Uhr

Der SMI gönnte sich heute eine Verschnaufpause.

Der SMI schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 14.307,93 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,661 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,419 Prozent höher bei 14.346,23 Punkten, nach 14.286,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.371,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.201,50 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 14.346,14 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 13.305,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12.176,52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,01 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 6,25 Prozent auf 130,96 CHF), Holcim (+ 1,30 Prozent auf 71,96 CHF), Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 141,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 596,00 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 577,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 188,75 CHF), Roche (-1,50 Prozent auf 347,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,42 Prozent auf 77,88 CHF) und Sika (-1,30 Prozent auf 189,55 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.017.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 303,798 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net