Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Um 12:07 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,97 Prozent höher bei 14.806,81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,715 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,901 Prozent höher bei 14.797,07 Punkten, nach 14.664,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.792,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.839,88 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der SMI auf 14.538,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.542,90 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Stand von 12.822,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,77 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15.272,42 Punkte. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,10 Prozent auf 83,86 CHF), Amrize (+ 3,07 Prozent auf 35,93 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 65,02 CHF), Sika (+ 2,24 Prozent auf 189,60 CHF) und Richemont (+ 2,23 Prozent auf 172,15 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Galderma (-0,24 Prozent auf 183,55 CHF), Sandoz (-0,15 Prozent auf 80,84 CHF), Novartis (+ 0,09 Prozent auf 128,22 CHF), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 87,38 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 154,45 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.096.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 352,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net