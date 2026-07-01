Pluszeichen in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus

SMI im Fokus

Heute geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 14.380,93 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,661 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,043 Prozent auf 14.359,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14.352,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14.387,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.345,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.218,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12.981,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der SMI auf 11.978,36 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,56 Prozent aufwärts. Bei 14.406,85 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,55 Prozent auf 86,24 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 75,98 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 207,50 CHF), Amrize (+ 0,79 Prozent auf 43,48 CHF) und Alcon (+ 0,73 Prozent auf 55,46 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-0,53 Prozent auf 678,00 CHF), Nestlé (-0,40 Prozent auf 84,11 CHF), Roche (-0,38 Prozent auf 340,20 CHF), Givaudan (-0,20 Prozent auf 3.495,00 CHF) und Logitech (-0,16 Prozent auf 76,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 707.794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net