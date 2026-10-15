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SMI im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SMI mittags im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI mittags im Plus

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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Galderma
181.00 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Geberit AG (N)
576.60 EUR -2.80 EUR -0.48 %
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Holcim AG
68.54 EUR -0.72 EUR -1.04 %
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Logitech S.A.
90.06 EUR -2.74 EUR -2.95 %
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Lonza AG (N)
644.00 EUR 22.20 EUR 3.57 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.02 EUR 1.78 EUR 2.11 %
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Partners Group AG
642.20 EUR -7.80 EUR -1.20 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
400.60 EUR 10.15 EUR 2.60 %
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Swiss Re AG
160.00 EUR 4.80 EUR 3.09 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
650.20 EUR 18.40 EUR 2.91 %
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Indizes
SMI
14,200.91 CHF 70.98 CHF 0.5 %
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Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,46 Prozent fester bei 14.195,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,597 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,399 Prozent stärker bei 14.186,36 Punkten, nach 14.129,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.242,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.157,48 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der SMI 13.808,87 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.307,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12.529,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 2,37 Prozent auf 605,60 CHF), Lonza (+ 2,15 Prozent auf 598,00 CHF), Geberit (+ 1,95 Prozent auf 553,00 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 80,09 CHF) und Swiss Re (+ 1,40 Prozent auf 149,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), Logitech (-1,53 Prozent auf 83,72 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 170,65 CHF), Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF) und Partners Group (+ 0,30 Prozent auf 599,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.069.897 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,413 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

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