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SMI-Performance

Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in Grün

Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in Grün

Der SMI entwickelte sich am Abend positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.92 EUR -0.30 EUR -0.39 %
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Alcon AG
67.46 EUR 2.72 EUR 4.20 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Holcim AG
81.54 EUR 0.68 EUR 0.84 %
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Logitech S.A.
91.76 EUR -0.84 EUR -0.91 %
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Novartis AG
146.80 EUR 2.78 EUR 1.93 %
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Partners Group AG
713.20 EUR -1.80 EUR -0.25 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
442.00 EUR 8.35 EUR 1.93 %
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Sika AG
206.30 EUR 0.20 EUR 0.10 %
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Swiss Re AG
164.30 EUR -0.25 EUR -0.15 %
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UBS
44.00 EUR 0.22 EUR 0.50 %
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Indizes
SMI
15,192.58 CHF 86.46 CHF 0.57 %
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Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,57 Prozent auf 15.192,58 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,733 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,402 Prozent stärker bei 15.166,87 Punkten in den Handel, nach 15.106,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15.272,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15.147,01 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 14.391,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SMI bei 14.390,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12.634,30 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,68 Prozent aufwärts. Bei 15.272,42 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Alcon (+ 1,27 Prozent auf 62,14 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF), Roche (+ 1,14 Prozent auf 409,30 CHF) und Holcim (+ 0,91 Prozent auf 75,24 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Geberit (-1,71 Prozent auf 585,60 CHF), Amrize (-1,57 Prozent auf 33,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,06 Prozent auf 69,22 CHF), Sika (-0,86 Prozent auf 190,30 CHF) und Logitech (-0,64 Prozent auf 84,18 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2.565.016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,395 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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