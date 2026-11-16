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Index-Performance im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SMI stärker

Pluszeichen in Zürich: SMI stärker

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.40 EUR -0.82 EUR -1.08 %
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Alcon AG
67.46 EUR 2.72 EUR 4.20 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Givaudan AG
4,405.00 EUR -19.00 EUR -0.43 %
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Lonza AG (N)
730.00 EUR 11.00 EUR 1.53 %
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Nestlé SA (Nestle)
95.37 EUR 0.78 EUR 0.82 %
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Novartis AG
146.22 EUR 2.20 EUR 1.53 %
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Partners Group AG
713.20 EUR -1.80 EUR -0.25 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
440.40 EUR 6.75 EUR 1.56 %
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Sandoz
92.58 EUR 1.44 EUR 1.58 %
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Sika AG
206.30 EUR 0.20 EUR 0.10 %
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Swiss Re AG
164.30 EUR -0.25 EUR -0.15 %
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Indizes
SMI
15,222.55 CHF 116.43 CHF 0.77 %
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Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 15.195,28 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,733 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,402 Prozent auf 15.166,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15.106,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15.147,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 15.221,57 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.391,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SMI mit 14.390,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.634,30 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,70 Prozent. Bei 15.221,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Alcon (+ 1,56 Prozent auf 62,32 CHF), Novartis (+ 1,01 Prozent auf 135,42 CHF), Sandoz (+ 0,99 Prozent auf 85,44 CHF) und Lonza (+ 0,99 Prozent auf 672,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-2,41 Prozent auf 33,65 CHF), Geberit (-1,64 Prozent auf 586,00 CHF), Sika (-0,68 Prozent auf 190,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,29 Prozent auf 69,76 CHF) und Givaudan (-0,15 Prozent auf 4.084,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 627.660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 348,395 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,99 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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