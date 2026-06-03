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SMI im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Gewinne

05.06.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Gewinne | finanzen.net

Das macht der SMI am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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SMI
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Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:07 Uhr Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 13.369,37 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,564 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 13.367,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13.341,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 13.389,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.303,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,720 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 13.052,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der SMI bei 13.298,30 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 12.317,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,921 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,77 Prozent auf 725,00 CHF), Givaudan (+ 1,73 Prozent auf 2.888,00 CHF), Alcon (+ 1,57 Prozent auf 52,90 CHF), Swiss Re (+ 1,42 Prozent auf 117,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 191,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,03 Prozent auf 82,94 CHF), Logitech (-1,02 Prozent auf 92,72 CHF), Holcim (-0,08 Prozent auf 75,28 CHF), Nestlé (+ 0,03 Prozent auf 76,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 548,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 670.029 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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