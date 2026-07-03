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Index-Performance im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
91.40 EUR -1.84 EUR -1.97 %
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Alcon AG
60.12 EUR 0.72 EUR 1.21 %
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Givaudan AG
3,831.00 EUR 19.00 EUR 0.50 %
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Holcim AG
84.70 EUR 0.80 EUR 0.95 %
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Lonza AG (N)
630.80 EUR 5.00 EUR 0.80 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.70 EUR 1.23 EUR 1.36 %
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Partners Group AG
731.40 EUR -8.80 EUR -1.19 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
366.00 EUR 7.45 EUR 2.08 %
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Swiss Re AG
143.45 EUR 2.55 EUR 1.81 %
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Swisscom AG
645.00 EUR -20.00 EUR -3.01 %
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UBS
45.29 EUR 0.44 EUR 0.98 %
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Indizes
SMI
14,360.45 CHF 58.19 CHF 0.41 %
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Am Dienstag sprang der SMI via SIX letztendlich um 0,41 Prozent auf 14.360,45 Punkte an. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,693 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,075 Prozent leichter bei 14.291,57 Punkten, nach 14.302,26 Punkten am Vortag.

Bei 14.428,91 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14.291,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13.388,23 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 12.790,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11.954,54 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,40 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.464,53 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3.536,00 CHF), Roche (+ 2,32 Prozent auf 339,50 CHF), Nestlé (+ 1,72 Prozent auf 85,12 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 132,85 CHF) und Swisscom (+ 1,41 Prozent auf 612,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-5,50 Prozent auf 40,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,29 Prozent auf 83,36 CHF), Holcim (-1,91 Prozent auf 76,00 CHF), Alcon (-1,27 Prozent auf 54,24 CHF) und Lonza (-1,03 Prozent auf 574,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.123.149 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 294,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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14:36 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.