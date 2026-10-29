Pluszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende freundlich

Kursverlauf

29.10.26 17:57 Uhr

Der SMI verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Am Donnerstag kletterte der SMI via SIX schlussendlich um 1,38 Prozent auf 14.782,27 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,408 Prozent höher bei 14.640,59 Punkten, nach 14.581,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.656,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 14.861,53 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der SMI bei 13.912,19 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Wert von 14.486,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.314,10 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.861,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 83,38 CHF), Amrize (+ 3,17 Prozent auf 34,14 CHF), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), Holcim (+ 2,56 Prozent auf 69,84 CHF) und Galderma (+ 2,43 Prozent auf 189,70 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-0,44 Prozent auf 81,66 CHF), Partners Group (-0,06 Prozent auf 644,00 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 82,81 CHF), Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3.916,00 CHF) und Richemont (+ 0,18 Prozent auf 164,40 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6.679.820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 343,725 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net