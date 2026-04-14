Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start in Grün

SMI-Performance im Blick

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 13.286,00 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,547 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.268,10 Zählern und damit 0,013 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13.269,77 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.286,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.263,63 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,48 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SMI mit 12.839,27 Punkten berechnet. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 13.476,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der SMI mit 11.609,84 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,292 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,23 Prozent auf 75,52 CHF), Partners Group (+ 1,18 Prozent auf 892,00 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 321,20 CHF), Novartis (+ 0,48 Prozent auf 120,86 CHF) und Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 129,55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2,21 Prozent auf 152,90 CHF), Amrize (-0,53 Prozent auf 46,55 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 147,60 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 664,50 CHF) und Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,23 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 168.509 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net