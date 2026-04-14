DAX24.061 +0,1%Est505.967 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -1,3%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.539 -0,4%Euro1,1788 -0,1%Öl95,06 -0,3%Gold4.812 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Top News
Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen
Sechs Dinge, auf die Sie bei einer von Kevin Warsh geführten Fed achten sollten Sechs Dinge, auf die Sie bei einer von Kevin Warsh geführten Fed achten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI-Performance im Blick

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start in Grün

15.04.26 09:27 Uhr
Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start in Grün | finanzen.net

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
72,10 CHF -0,10 CHF -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
46,51 CHF -0,29 CHF -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
75,48 CHF 0,88 CHF 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,17 CHF -0,26 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
120,62 CHF 0,34 CHF 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
894,40 CHF 12,80 CHF 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
152,45 CHF -3,90 CHF -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
321,20 CHF 3,10 CHF 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
147,95 CHF -0,20 CHF -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
129,50 CHF 0,40 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
660,50 CHF -6,00 CHF -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,54 CHF 0,06 CHF 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
550,40 CHF -2,20 CHF -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.273,2 PKT 3,5 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 13.286,00 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,547 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.268,10 Zählern und damit 0,013 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13.269,77 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.286,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.263,63 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,48 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SMI mit 12.839,27 Punkten berechnet. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 13.476,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der SMI mit 11.609,84 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,292 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,23 Prozent auf 75,52 CHF), Partners Group (+ 1,18 Prozent auf 892,00 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 321,20 CHF), Novartis (+ 0,48 Prozent auf 120,86 CHF) und Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 129,55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2,21 Prozent auf 152,90 CHF), Amrize (-0,53 Prozent auf 46,55 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 147,60 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 664,50 CHF) und Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,23 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 168.509 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen