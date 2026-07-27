Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagnachmittag

SMI-Performance

03.08.26 15:57 Uhr

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,25 Prozent fester bei 14.381,74 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,666 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,190 Prozent auf 14.373,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14.346,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14.436,12 Punkte, das Tagestief hingegen 14.354,96 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der SMI mit 14.424,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13.136,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Wert von 11.836,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,56 Prozent zu. Bei 14.656,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 700,20 CHF), Logitech (+ 4,14 Prozent auf 85,48 CHF), Alcon (+ 3,29 Prozent auf 57,20 CHF), Geberit (+ 3,08 Prozent auf 548,60 CHF) und Richemont (+ 2,67 Prozent auf 196,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-2,15 Prozent auf 71,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,41 Prozent auf 78,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF), Novartis (-0,87 Prozent auf 125,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,04 Prozent auf 955,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.882.520 Aktien gehandelt. Mit 301,760 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net