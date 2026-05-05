Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Index-Bewegung

Der SLI notiert aktuell im Plus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,45 Prozent stärker bei 2.285,63 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,203 Prozent stärker bei 2.279,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.275,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.276,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.285,64 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 2.160,78 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.958,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.288,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,14 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 43,56 CHF), VAT (+ 1,75 Prozent auf 696,60 CHF), Sandoz (+ 1,67 Prozent auf 74,42 CHF) und Holcim (+ 1,47 Prozent auf 73,28 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-4,30 Prozent auf 76,16 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,69 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF) und Lindt (-0,37 Prozent auf 9.480,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 663.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,817 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net