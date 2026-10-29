Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Donnerstagnachmittag

SLI im Blick

29.10.26 15:57 Uhr

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 1,34 Prozent auf 2.373,02 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 2.347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.341,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.350,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.382,35 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,00 Prozent nach oben. Der SLI wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 2.247,81 Punkten bewertet. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 29.07.2026, mit 2.311,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.017,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.382,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 5,88 Prozent auf 84,58 CHF), UBS (+ 3,19 Prozent auf 39,83 CHF), Novartis (+ 2,89 Prozent auf 132,96 CHF), Amrize (+ 2,84 Prozent auf 34,03 CHF) und Holcim (+ 2,79 Prozent auf 70,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen SGS SA (-1,10 Prozent auf 103,15 CHF), Schindler (-0,47 Prozent auf 299,00 CHF), Lindt (-0,42 Prozent auf 8.300,00 CHF), Sonova (-0,35 Prozent auf 282,20 CHF) und Logitech (-0,17 Prozent auf 81,88 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.696.162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 343,725 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net