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SPI im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Pluszeichen in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Mit dem SPI geht es am Dienstagnachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.81 EUR 0.02 EUR 1.89 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,107.00 EUR -23.00 EUR -2.04 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.15 EUR -0.90 EUR -14.88 %
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Curatis AG
20.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.56 EUR -0.02 EUR -0.78 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.90 EUR -0.30 EUR -2.46 %
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Givaudan AG
4,050.00 EUR 344.00 EUR 9.28 %
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Idorsia AG
4.70 EUR 0.11 EUR 2.44 %
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INTERROLL AG
1,450.00 EUR 50.00 EUR 3.57 %
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OC Oerlikon Corporation AG
5.96 EUR -0.08 EUR -1.41 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
399.60 EUR 2.40 EUR 0.60 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
15.60 EUR 0.28 EUR 1.83 %
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Sulzer AG (N)
179.80 EUR 10.30 EUR 6.08 %
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UBS
42.97 EUR 0.41 EUR 0.96 %
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Indizes
SPI
19,729.68 CHF 77.38 CHF 0.39 %
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Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,72 Prozent höher bei 19.793,44 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,444 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,636 Prozent höher bei 19.777,23 Punkten, nach 19.652,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.888,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.777,23 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.454,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20.064,96 Punkte. Der SPI wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 17.221,53 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Givaudan (+ 7,77 Prozent auf 3.759,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,00 Prozent auf 1,06 CHF), Sulzer (+ 5,75 Prozent auf 169,20 CHF), INTERROLL (+ 5,58 Prozent auf 1.400,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 4,11 Prozent auf 5,83 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-10,11 Prozent auf 0,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,09 Prozent auf 4,98 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,31 Prozent auf 13,66 CHF), Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF) und Idorsia (-5,45 Prozent auf 4,16 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.767.927 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 313,223 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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