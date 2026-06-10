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Pluszeichen in Zürich: SPI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

12.06.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Zürich: SPI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Der SPI verbuchte am Freitagabend Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,04 CHF -0,00 CHF -10,48%
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ams-OSRAM AG
19,95 EUR 1,20 EUR 6,40%
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
7,30 CHF 0,60 CHF 8,96%
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Cicor Technologies Ltd.
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Curatis AG
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EvoNext Holdings AG
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Highlight Event and Entertainment AG
6,15 CHF 1,31 CHF 27,07%
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INTERROLL AG
1.356,00 CHF -4,00 CHF -0,29%
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MindMaze Therapeutics
0,28 CHF -0,01 CHF -3,95%
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Perrot Duval SA
48,80 CHF 3,80 CHF 8,44%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
334,00 CHF 3,20 CHF 0,97%
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Schlatter Industries AG
18,30 CHF -0,60 CHF -3,17%
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Sika AG
155,15 CHF 8,65 CHF 5,90%
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UBS
38,90 CHF 1,37 CHF 3,65%
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Indizes
SPI
19.326,9 PKT 249,0 PKT 1,31%
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Der SPI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 1,31 Prozent stärker bei 19.326,92 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,774 Prozent stärker bei 19.225,52 Punkten, nach 19.077,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19.387,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19.225,52 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, lag der SPI noch bei 18.582,49 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 17.920,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der SPI einen Stand von 17.006,95 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,95 Prozent. Bei 19.387,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 27,07 Prozent auf 6,15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,96 Prozent auf 7,30 CHF), ams-OSRAM (+ 8,84 Prozent auf 18,35 CHF), Perrot Duval SA (+ 8,44 Prozent auf 48,80 CHF) und Sika (+ 5,90 Prozent auf 155,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-10,48 Prozent auf 0,04 CHF), Cicor Technologies (-4,10 Prozent auf 135,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,95 Prozent auf 0,28 CHF), Curatis (-3,33 Prozent auf 23,20 CHF) und Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6.387.850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 284,920 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
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12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
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12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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