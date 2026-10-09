Pluszeichen in Zürich: SPI schlussendlich freundlich

SPI-Marktbericht

09.10.26 17:57 Uhr

So performte der SPI am Freitag schlussendlich.

Der SPI legte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,06 Prozent auf 19.542,69 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,996 Prozent auf 19.531,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.338,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.467,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 19.562,52 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,489 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19.510,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SPI mit 19.998,19 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 17.391,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,13 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 23,08 Prozent auf 0,80 CHF), Schlatter Industries (+ 10,00 Prozent auf 22,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,43 Prozent auf 29,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,27 Prozent auf 7,59 CHF) und SoftwareONE (+ 5,19 Prozent auf 9,12 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Infomaniak (-7,92 Prozent auf 75,47 CHF), ams-OSRAM (-6,64 Prozent auf 21,10 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,51 Prozent auf 0,14 CHF), Klingelnberg (-3,27 Prozent auf 10,35 CHF) und Carlo Gavazzi (-3,03 Prozent auf 160,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.474.879 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 314,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net