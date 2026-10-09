DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.363 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SPI-Marktbericht

Pluszeichen in Zürich: SPI schlussendlich freundlich

Pluszeichen in Zürich: SPI schlussendlich freundlich

So performte der SPI am Freitag schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
23.40 EUR -0.70 EUR -2.90 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
0.60 EUR -0.14 EUR -19.05 %
Charts | News | Analysen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
30.05 EUR -0.45 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,101.00 EUR -20.00 EUR -1.78 %
Charts | News | Analysen
Carlo Gavazzi Holding AG
166.00 EUR -4.00 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
21.00 EUR 0.80 EUR 3.96 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.36 EUR -0.02 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Infomaniak SA Act nom -B-
75.47 CHF -6.49 CHF -7.92 %
Charts | News | Analysen
Klingelnberg AG
11.10 EUR 0.20 EUR 1.83 %
Charts | News | Analysen
MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.01 EUR 8.28 %
Charts | News | Analysen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.96 EUR 0.26 EUR 3.38 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
393.60 EUR 2.20 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
SoftwareONE
9.09 EUR 0.12 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
19,542.69 CHF 204.36 CHF 1.06 %
News | Analysen

Der SPI legte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,06 Prozent auf 19.542,69 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,996 Prozent auf 19.531,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.338,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.467,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 19.562,52 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,489 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19.510,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SPI mit 19.998,19 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 17.391,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,13 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 23,08 Prozent auf 0,80 CHF), Schlatter Industries (+ 10,00 Prozent auf 22,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,43 Prozent auf 29,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,27 Prozent auf 7,59 CHF) und SoftwareONE (+ 5,19 Prozent auf 9,12 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Infomaniak (-7,92 Prozent auf 75,47 CHF), ams-OSRAM (-6,64 Prozent auf 21,10 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,51 Prozent auf 0,14 CHF), Klingelnberg (-3,27 Prozent auf 10,35 CHF) und Carlo Gavazzi (-3,03 Prozent auf 160,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.474.879 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 314,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle ams-OSRAM Aktie News

Werbung

ams-OSRAM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.