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Index im Fokus

Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne

Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne

Der SPI beendete den Handelstag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
20.40 EUR -0.40 EUR -1.92 %
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Avolta (ex Dufry)
52.15 EUR 3.13 EUR 6.39 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,254.00 EUR 29.00 EUR 2.37 %
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Basilea Pharmaceutica AG
78.80 EUR 1.30 EUR 1.68 %
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Bellevue AG
7.20 EUR 0.05 EUR 0.70 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.70 EUR -0.10 EUR -0.85 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 3.31 %
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Highlight Event and Entertainment AG
4.66 EUR 0.02 EUR 0.43 %
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MCH
7.05 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Rieter AG (N)
2.27 EUR -0.06 EUR -2.78 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
442.80 EUR 9.20 EUR 2.12 %
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UBS
43.22 EUR 1.39 EUR 3.32 %
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Indizes
SPI
20,793.53 CHF 208.31 CHF 1.01 %
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Schlussendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,01 Prozent höher bei 20.793,53 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,602 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,538 Prozent auf 20.695,93 Punkte an der Kurstafel, nach 20.585,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.918,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.677,17 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der SPI bei 19.721,64 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 20.309,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.047,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,99 Prozent. 20.918,26 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 8,70 Prozent auf 5,00 CHF), Feintool International (+ 6,48 Prozent auf 11,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF), ams-OSRAM (+ 5,53 Prozent auf 19,86 CHF) und Avolta (ex Dufry) (+ 5,10 Prozent auf 47,42 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil GAM (-5,23 Prozent auf 0,06 CHF), Rieter (-5,02 Prozent auf 2,18 CHF), MCH (-4,24 Prozent auf 6,32 CHF), Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (-2,59 Prozent auf 71,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.679.820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 349,069 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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