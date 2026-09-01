Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

02.09.26 17:57 Uhr

Der SPI gönnte sich letztendlich eine Verschnaufpause.

Schlussendlich ging der SPI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 20.183,85 Punkten aus dem Mittwochshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,469 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 20.153,53 Punkte an der Kurstafel, nach 20.149,63 Punkten am Vortag.

Bei 20.040,22 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20.205,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 20.161,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.853,23 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 16.737,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,64 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 13,25 Prozent auf 28,20 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,74 Prozent auf 95,00 CHF), StarragTornos (+ 4,41 Prozent auf 35,50 CHF), VAT (+ 4,04 Prozent auf 607,40 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,85 Prozent auf 0,03 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen DocMorris (-4,02 Prozent auf 10,27 CHF), Romande Energie (-3,82 Prozent auf 47,90 CHF), lastminutecom (-3,35 Prozent auf 11,55 CHF), ams-OSRAM (-3,04 Prozent auf 16,93 CHF) und Autoneum (-2,84 Prozent auf 123,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4.980.180 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,784 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net