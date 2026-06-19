PMET Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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PMET Resources hat am 19.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PMET Resources -0,040 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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