PMGC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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PMGC hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
PMGC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1178,160 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 772,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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