PMGC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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PMGC hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -37,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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