PNB Gilts präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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PNB Gilts hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,49 INR gegenüber -2,520 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 4,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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