PNB Gilts präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 4,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich auf 2,49 INR gegenüber -2,520 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

PNB Gilts hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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