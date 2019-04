PNC Financial Services meldet Dividende

Das amerikanische Finanzinstitut PNC Financial Services Group (ISIN: US6934751057, NYSE: PNC) zahlt eine Quartalsdividende von 0,95 US-Dollar an die Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Dividende soll am 5. Mai 2019 ausgeschüttet werden (Record date: 16. April 2019).

Damit zahlt PNC auf das Jahr hochgerechnet 3,80 US-Dollar Gesamtdividende aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 128,42 US-Dollar (Stand: 4. April 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2018 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 4,34 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,26 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 1,35 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,09 Mrd. US-Dollar).

PNC ist 1852 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Pittsburgh, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Konzern ist u.a. einer der größten Aktionäre von BlackRock. Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und weist dort seit Jahresbeginn 2019 ein Plus von 9,85 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 58,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. April 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de