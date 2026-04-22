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PNE-Finanzchef geht aus persönlichen Gründen - Aufsichtsratschef übernimmt

30.04.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
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CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Harald Wilbert habe darum gebeten, aus persönlichen Gründen ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Er war seit gut zwei Jahren der Finanzchef von PNE und hätte sein Mandat noch knapp zwei Jahre innegehabt. Der Aufsichtsrat entlässt ihn den Angaben zufolge zum 5. Juni vorzeitig aus dem Amt.

Seine Position wird zum 20. Mai zunächst interimistisch mit PNE-Aufsichtsratschef Dirk Simons besetzt. Dieser bringt bereits Erfahrung als Finanzvorstand in anderen Firmen mit und wird den Angaben zufolge nun voraussichtlich in den PNE-Vorstand entsandt, um die Rolle für gut ein Jahr zu übernehmen. An der Spitze des Kontrollgremiums soll Simons durch Marcel Egger ersetzt werden./lew/stk

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