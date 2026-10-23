PNE: Jetzt wieder interessant für eine Spekulation

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In zwei Schüben ist es bei der Aktie von PNE kräftig bergab gegangen. Ist das gerechtfertigt oder könnte es sich dabei um eine Übertreibung handeln?

Das Marktumfeld für die hiesigen Projektentwickler im Bereich der Erneuerbaren Energien ist derzeit nicht einfach. Tendenziell sinkende Stromvergütungen und gestiegene Zinsen sorgen für Druck auf die Projektmargen. Die Aktie von PNE hat sich dennoch im laufenden Jahr lange recht gut gehalten und stand noch Anfang August, gemessen an dem Stand zu Jahresbeginn, leicht im Plus.

Verkaufswelle nach Info zum Verkaufsprozess

Dabei dürfte auch die Spekulation auf eine Übernahme mit Prämie eine Rolle gespielt haben, da zumindest der Großaktionär Photon Management (Morgan Stanley) als abgabewillig gilt. Am 10. August hat das Unternehmen allerdings zum Prozess der Investorensuche die Meldung herausgeben, dass die Preisvorstellungen möglicher Erwerber unter dem damaligen Aktienkurs von etwas mehr als 10 Euro liegen würden. Das hat eine kräftige Verkaufswelle bei dem Titel ausgelöst.

Prognoserevision führt zu neuer Kursbelastung

Im Anschluss hat sich der Kurs seitwärts bewegt – bis am 13. Oktober die Meldung folgte, dass das Unternehmen die Jahresziele herunterschraubt. Statt einem EBITDA von 90 bis 120 Mio. Euro werden seitdem nur noch 60 bis 75 Mio. Euro angepeilt. Der Grund dafür sind verzögerte Verkaufsprozesse, die deswegen erst im neuen Jahr abgeschlossen werden dürften. Außerdem will das Unternehmen doch weniger Projekte aus dem eigenen Windparkportfolio verkaufen als zuvor geplant.

Nicht dramatisch

Die reduzierten Verkäufe aus dem Portfolio sorgen allerdings dafür, dass die kontinuierlichen Einnahmen aus dem laufenden Stromabsatz auf höherem Niveau bleiben. Auch die Nachricht zu den Verzögerungen halten wir nicht für allzu dramatisch, sofern relativ zeitnah im neuen Jahr Abschlüsse gelingen.

Interessantes Spekulationsszenario

Insofern eröffnet der neuerliche Kursrutsch ein interessantes Spekulationsszenario. Denn…

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