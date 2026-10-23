DAX 25.372 -1,1%ESt50 6.087 -1,9%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 11,10 +3,2%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.917 +0,7%Euro 1,1212 -0,1%Öl 114,5 +1,2%Gold 4.019 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

PNE: Jetzt wieder interessant für eine Spekulation

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

PNE: Jetzt wieder interessant für eine Spekulation

In zwei Schüben ist es bei der Aktie von PNE kräftig bergab gegangen. Ist das gerechtfertigt oder könnte es sich dabei um eine Übertreibung handeln?

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
5.52 EUR -0.09 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen

Das Marktumfeld für die hiesigen Projektentwickler im Bereich der Erneuerbaren Energien ist derzeit nicht einfach. Tendenziell sinkende Stromvergütungen und gestiegene Zinsen sorgen für Druck auf die Projektmargen. Die Aktie von PNE hat sich dennoch im laufenden Jahr lange recht gut gehalten und stand noch Anfang August, gemessen an dem Stand zu Jahresbeginn, leicht im Plus.

Verkaufswelle nach Info zum Verkaufsprozess

Dabei dürfte auch die Spekulation auf eine Übernahme mit Prämie eine Rolle gespielt haben, da zumindest der Großaktionär Photon Management (Morgan Stanley) als abgabewillig gilt. Am 10. August hat das Unternehmen allerdings zum Prozess der Investorensuche die Meldung herausgeben, dass die Preisvorstellungen möglicher Erwerber unter dem damaligen Aktienkurs von etwas mehr als 10 Euro liegen würden. Das hat eine kräftige Verkaufswelle bei dem Titel ausgelöst.

Prognoserevision führt zu neuer Kursbelastung

Im Anschluss hat sich der Kurs seitwärts bewegt – bis am 13. Oktober die Meldung folgte, dass das Unternehmen die Jahresziele herunterschraubt. Statt einem EBITDA von 90 bis 120 Mio. Euro werden seitdem nur noch 60 bis 75 Mio. Euro angepeilt. Der Grund dafür sind verzögerte Verkaufsprozesse, die deswegen erst im neuen Jahr abgeschlossen werden dürften. Außerdem will das Unternehmen doch weniger Projekte aus dem eigenen Windparkportfolio verkaufen als zuvor geplant.

Nicht dramatisch

Die reduzierten Verkäufe aus dem Portfolio sorgen allerdings dafür, dass die kontinuierlichen Einnahmen aus dem laufenden Stromabsatz auf höherem Niveau bleiben. Auch die Nachricht zu den Verzögerungen halten wir nicht für allzu dramatisch, sofern relativ zeitnah im neuen Jahr Abschlüsse gelingen.

Interessantes Spekulationsszenario

Insofern eröffnet der neuerliche Kursrutsch ein interessantes Spekulationsszenario. Denn…

Unsere vollständige Einschätzung lesen Sie morgen in unserem kostenlosen Newsletter, hier können Sie sich dafür registrieren:

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.