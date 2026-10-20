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PNE: Projektverschiebung ins Jahr 2027

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PNE: Projektverschiebung ins Jahr 2027

Die PNE AG hat die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) deutlich gesenkt. Der Analyst von First Berlin Equity Research erneuert dennoch seine Kaufempfehlung, reduziert aber das Kursziel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
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Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) gesenkt. Demnach erwarte das Unternehmen nun ein EBITDA von 60 bis 75 Mio. Euro (zuvor: 90 bis 120 Mio. Euro). Hauptgrund hierfür sei die Verschiebung von Projekten in das kommende Jahr. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 8,30 Euro (zuvor: 10,00 Euro), lässt die Einstufung aber auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.10.2026, 15:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 20.10.2026 um 13:42 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=69a4ef7698650b5dffcc1ed9b7fdbfa9&application_id=2418828&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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