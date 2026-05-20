PNE: Starker Jahresstart

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Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das EBITDA mit 16,6 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Hintergrund hierfür seien gestiegene Projektverkäufe und die sehr gute Entwicklung im Segment Stromentwicklung gewesen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel [...]

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