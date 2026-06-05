POCML 6 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POCML 6 stellte am 05.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das POCML 6 ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

POCML 6 hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,190 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net