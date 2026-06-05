POCML 6 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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POCML 6 stellte am 05.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das POCML 6 ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
POCML 6 hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,190 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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