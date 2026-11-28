POCML 6 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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POCML 6 hat am 26.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,25 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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