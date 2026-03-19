DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ
Die Märkte stabilisieren sich, doch mit dem bevorstehenden Hexensabbat rückt ein wichtiger Wendepunkt näher.
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen sprechen wir über Preisanpassungen in der Chemischen Industrie und in der Logistik-Branche. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Angriffe auf Öl- und Gasanlagen im Nahen Osten sorgen für massive Verwerfungen. Produktionsausfälle, steigende Energiepreise und explodierende Kosten treffen Industrie und Verbraucher gleichermaßen. Während Chemiekonzerne wie BASF und LANXESS drastische Preiserhöhungen durchsetzen, geraten DAX und S&P 500 technisch unter Druck.
Gleichzeitig entstehen neue Gewinner: Düngerhersteller wie K+S profitieren von steigenden Preisen und knappen Ressourcen. Auch im Transportsektor könnten sich durch gestörte Handelsrouten Chancen ergeben.
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Bildquellen: finanzen.net