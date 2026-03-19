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DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ

20.03.26 13:50 Uhr
DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ | finanzen.net

Die Märkte stabilisieren sich, doch mit dem bevorstehenden Hexensabbat rückt ein wichtiger Wendepunkt näher.

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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen sprechen wir über Preisanpassungen in der Chemischen Industrie und in der Logistik-Branche. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Angriffe auf Öl- und Gasanlagen im Nahen Osten sorgen für massive Verwerfungen. Produktionsausfälle, steigende Energiepreise und explodierende Kosten treffen Industrie und Verbraucher gleichermaßen. Während Chemiekonzerne wie BASF und LANXESS drastische Preiserhöhungen durchsetzen, geraten DAX und S&P 500 technisch unter Druck.

Gleichzeitig entstehen neue Gewinner: Düngerhersteller wie K+S profitieren von steigenden Preisen und knappen Ressourcen. Auch im Transportsektor könnten sich durch gestörte Handelsrouten Chancen ergeben.


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

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Bildquellen: finanzen.net

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19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
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19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
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26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
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10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
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30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

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