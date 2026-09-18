Hot Stocks heute: 1 Mio. $ pro Tag! Tanker-Aktie vor dem nächsten Schub? + Deutschlands Cyber-Security-Champion

KI-Nachrichtenüberblick

• Die US-Notenbank und ihre Zinsentscheidung könnten den Markt beeinflussen, ebenso der große Verfall an den Terminbörsen am Freitag.

• Der Kupferpreis ist stark gestiegen, was auf den Ausbau von KI-Rechenzentren zurückzuführen ist; ein Rückgang der KI-Investitionen könnte den Rohstoffmarkt beeinflussen.