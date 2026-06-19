Hot Stocks heute: 3 neue Trades im Bulle & Bär Depot: Siemens & adidas kaufen, Meta shorten - Ölpreis und SpaceX unter Druck

Podcast

14.07.26 11:55 Uhr

Drei neue Transaktionen im Bulle & Bär Depot stehen heute im Mittelpunkt.

• Der Podcast von finanzen.net „Hot Bets“ behandelt diese Themen und betont, dass die besprochenen Anlagen aufgrund hoher Volatilität mit hohen Risiken verbunden sind.

• DEUTZ plant eine milliardenschwere Übernahme der FFG, um sein Defense-Geschäft auszubauen, was Chancen und Risiken für die Bewertung der Aktie birgt.

• Die Erwartungen vor den Quartalszahlen bei Netflix sind gedämpft, und der Aktienchart zeigt weiterhin Schwäche.

Wir eröffnen zwei neue Positionen mit Discount-Optionsscheinen auf Siemens und adidas sowie einen Turbo-Short auf Meta. Warum wir gerade jetzt auf diese Strategien setzen, welche Stop-Loss-Marken gelten und welche Chancen sowie Risiken die Trades bieten, erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Außerdem blicken wir auf die wichtigsten Marktbewegungen: Der Ölpreis steigt, nachdem Donald Trump neue Gebühren für Schiffe in der Straße von Hormus angekündigt hat. Gleichzeitig gerät die SpaceX-Aktie nach dem Börsengang weiter unter Druck. Zudem stehen die Quartalszahlen von TSMC und den großen US-Banken bevor.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir unter anderem über neue Transaktionen im Bulle & Bär Depot. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.