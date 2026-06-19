Hot Stocks heute: 3 neue Trades im Bulle & Bär Depot: Siemens & adidas kaufen, Meta shorten - Ölpreis und SpaceX unter Druck
Drei neue Transaktionen im Bulle & Bär Depot stehen heute im Mittelpunkt.
Werte in diesem Artikel
Wir eröffnen zwei neue Positionen mit Discount-Optionsscheinen auf Siemens und adidas sowie einen Turbo-Short auf Meta. Warum wir gerade jetzt auf diese Strategien setzen, welche Stop-Loss-Marken gelten und welche Chancen sowie Risiken die Trades bieten, erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Außerdem blicken wir auf die wichtigsten Marktbewegungen: Der Ölpreis steigt, nachdem Donald Trump neue Gebühren für Schiffe in der Straße von Hormus angekündigt hat. Gleichzeitig gerät die SpaceX-Aktie nach dem Börsengang weiter unter Druck. Zudem stehen die Quartalszahlen von TSMC und den großen US-Banken bevor.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir unter anderem über neue Transaktionen im Bulle & Bär Depot. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net
Ölpreis (Brent) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ölpreis (Brent) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.