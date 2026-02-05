DAX24.918 ±0,0%Est505.999 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 +1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.803 +1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl67,92 +0,3%Gold5.002 -0,8%
Hot Stocks heute: Airbus im Fokus - Europas Antwort auf neue Machtspiele - Long Trade: PJ3U6C

16.02.26 13:45 Uhr
Rosenmontag bringt Ruhe in den DAX - doch unter der Oberfläche brodelt es. Während Siemens nach starkem Lauf zurücksetzt und Heidelberg Materials um Stabilisierung kämpft, rückt Airbus in den Mittelpunkt. Volle Auftragsbücher, langfristige Verteidigungszyklen und ein geopolitisches Umfeld, das Europa zum Handeln zwingt. Ist jetzt der richtige Moment für einen taktischen Call? Wir analysieren Chartmarken, News-Lage und den Trade der Woche - inklusive klarer Risiko-Strategie.

Airbus SE
195,26 EUR 2,66 EUR 1,38%
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Airbus. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:51Airbus SE OutperformBernstein Research
12.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
06.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
02.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
