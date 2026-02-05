Hot Stocks heute: Airbus im Fokus - Europas Antwort auf neue Machtspiele - Long Trade: PJ3U6C

Podcast

Rosenmontag bringt Ruhe in den DAX - doch unter der Oberfläche brodelt es. Während Siemens nach starkem Lauf zurücksetzt und Heidelberg Materials um Stabilisierung kämpft, rückt Airbus in den Mittelpunkt. Volle Auftragsbücher, langfristige Verteidigungszyklen und ein geopolitisches Umfeld, das Europa zum Handeln zwingt. Ist jetzt der richtige Moment für einen taktischen Call? Wir analysieren Chartmarken, News-Lage und den Trade der Woche - inklusive klarer Risiko-Strategie.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Airbus. Für mehr Details, hört doch mal rein.

