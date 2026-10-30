Hot Stocks heute: Amazon enttäuscht trotz KI-Boom! Intel stürzt ab – Merck-Aktie vor dem Ausbruch?
DAX stark, US-Börsen schwach: Ein seltenes Bild an den Aktienmärkten!
Werte in diesem Artikel
Trotz kräftigen Wachstums bei Amazon Web Services (AWS) reagiert die Wall Street enttäuscht. Hohe Investitionen, steigende Kosten und Zweifel am KI-Geschäft belasten die Amazon-Aktie. Auch Intel gerät nach schwachen Zahlen unter Druck und verliert mehr als 20 Prozent. Außerdem im Fokus: Merck KGaA im Aktiencheck. Nach einer strategischen Neuausrichtung, Zukäufen und mehrfachen Prognoseanhebungen zeigt der Chart ein positives Signal. Ist jetzt der Weg Richtung 175 Euro frei?
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Amazon, Intel, Silber und Merck.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net