DAX 25.996 -0,2%ESt50 6.170 -0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,30 -1,5%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.565 -0,2%Euro 1,1189 -0,0%Öl 116,6 +1,5%Gold 3.990 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Podcast

Hot Stocks heute: Amazon enttäuscht trotz KI-Boom! Intel stürzt ab – Merck-Aktie vor dem Ausbruch?

Hot Stocks heute: Amazon enttäuscht trotz KI-Boom! Intel stürzt ab – Merck-Aktie vor dem Ausbruch?

DAX stark, US-Börsen schwach: Ein seltenes Bild an den Aktienmärkten!

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
203.50 EUR 0.50 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
61.38 EUR -7.86 EUR -11.35 %
Charts | News | Analysen
Merck KGaA
151.65 EUR 2.10 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
26,020.25 EUR -19.43 EUR -0.07 %
News | Analysen

Trotz kräftigen Wachstums bei Amazon Web Services (AWS) reagiert die Wall Street enttäuscht. Hohe Investitionen, steigende Kosten und Zweifel am KI-Geschäft belasten die Amazon-Aktie. Auch Intel gerät nach schwachen Zahlen unter Druck und verliert mehr als 20 Prozent. Außerdem im Fokus: Merck KGaA im Aktiencheck. Nach einer strategischen Neuausrichtung, Zukäufen und mehrfachen Prognoseanhebungen zeigt der Chart ein positives Signal. Ist jetzt der Weg Richtung 175 Euro frei?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Amazon, Intel, Silber und Merck.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Aktuelle Amazon Aktie News

Werbung

Amazon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
08:01 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Amazon Buy UBS AG
21.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.