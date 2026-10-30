Hot Stocks heute: Amazon enttäuscht trotz KI-Boom! Intel stürzt ab – Merck-Aktie vor dem Ausbruch?

Podcast

30.10.26 10:07 Uhr

DAX stark, US-Börsen schwach: Ein seltenes Bild an den Aktienmärkten!

• Warnhinweis: Die vorgestellten Produkte sind hochriskant, und eine langfristige Anlage ist nicht empfohlen; die Inhalte stellen keine Kaufempfehlung dar.

• Im Podcast "Hot Bets" werden aktuelle Trading-Strategien von Microsoft, Google und anderen besprochen, wobei hohe Risiken bei Turbo-Zertifikaten und volatilitätsreiche Anlagen betont werden.

• Erfolgreiche Trading-Ideen, darunter Netflix-Short mit fast 50 % Gewinn, Deutsche Bank zeigt Stärke und Porsche bleibt eine spannende Turnaround-Wette; Fokus auch auf Evonik als möglicher Übernahmekandidat durch BASF.

Trotz kräftigen Wachstums bei Amazon Web Services (AWS) reagiert die Wall Street enttäuscht. Hohe Investitionen, steigende Kosten und Zweifel am KI-Geschäft belasten die Amazon-Aktie. Auch Intel gerät nach schwachen Zahlen unter Druck und verliert mehr als 20 Prozent. Außerdem im Fokus: Merck KGaA im Aktiencheck. Nach einer strategischen Neuausrichtung, Zukäufen und mehrfachen Prognoseanhebungen zeigt der Chart ein positives Signal. Ist jetzt der Weg Richtung 175 Euro frei?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Amazon, Intel, Silber und Merck.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.