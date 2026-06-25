Hot Stocks heute: Apple unter Druck: KI lässt Chippreise steigen - Micron boomt, Mega Caps wanken & Bayer vor der Trendwende - GEA Check

Podcast

Die KI-Revolution verändert den Technologiemarkt grundlegend: Apple erhöht wegen explodierender Speicherpreise die Preise vieler Geräte, Samsung, Motorola und Microsoft ziehen nach.

Gleichzeitig profitiert Micron Technology von der Rekordnachfrage nach Speicherchips. Während Apple, Microsoft und Meta unter Druck geraten, bleibt der DAX überraschend stabil. Außerdem im Podcast: Bayer nach dem US-Gerichtsurteil mit neuer Hoffnung, Volkswagen vor drastischen Einschnitten, Rheinmetall und TKMS unter Druck sowie eine spannende Analyse zu GEA.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Apple, Microsoft, TKMS und den Anlagenbauer GEA. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.