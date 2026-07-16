Hot Stocks heute: Asien im Ausverkauf: Nikkei stürzt ab - Hebel-Trades auf Novo Nordisk & Meta | SpaceX und Netflix unter Druck
Die Nervosität an den Börsen nimmt weiter zu: Der Abverkauf an den asiatischen Aktienmärkten beschleunigt sich.
Werte in diesem Artikel
Der Nikkei verliert über 5 %, auch Hang Seng und Topix stehen massiv unter Druck. Neben den Nachwirkungen der Margin Calls in Südkorea belasten die Eskalation im Nahen Osten und die Schwäche der US-Techwerte die Märkte.
Außerdem analysieren wir den dramatischen Kursverlust von SpaceX nach dem gescheiterten Starship-Test sowie die schwachen Perspektiven von Netflix. Im Bulle & Bär Depot wurden ebenfalls neue Positionen aufgebaut: Nach dem Stopp der Meta-Short-Position folgt der Wiedereinstieg - außerdem setzen wir mit einem Hebelprodukt auf Novo Nordisk. Wir erklären, warum die Bewertung attraktiv erscheint, welche Rolle die US-Regierung bei den Abnehm-Medikamenten spielt und weshalb die Aktie charttechnisch wieder interessant wird.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir Netflix, Meta und Novo Nordisk. Für mehr Details, hört doch mal rein.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net
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Novo Nordisk Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)