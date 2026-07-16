Hot Stocks heute: Asien im Ausverkauf: Nikkei stürzt ab - Hebel-Trades auf Novo Nordisk & Meta | SpaceX und Netflix unter Druck

Podcast

17.07.26 14:01 Uhr

Die Nervosität an den Börsen nimmt weiter zu: Der Abverkauf an den asiatischen Aktienmärkten beschleunigt sich.

• Es wird vor den hohen Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten gewarnt, da 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und es handelt sich bei den besprochenen Werten um volatile Anlageprodukte.

• Hochtief gilt aufgrund des Booms bei KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur und Verteidigung als einer der spannendsten Infrastrukturwerte im DAX.

• TSMC verzeichnet Rekordzahlen und übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, doch die Aktie gerät dennoch unter Druck.

Der Nikkei verliert über 5 %, auch Hang Seng und Topix stehen massiv unter Druck. Neben den Nachwirkungen der Margin Calls in Südkorea belasten die Eskalation im Nahen Osten und die Schwäche der US-Techwerte die Märkte.

Außerdem analysieren wir den dramatischen Kursverlust von SpaceX nach dem gescheiterten Starship-Test sowie die schwachen Perspektiven von Netflix. Im Bulle & Bär Depot wurden ebenfalls neue Positionen aufgebaut: Nach dem Stopp der Meta-Short-Position folgt der Wiedereinstieg - außerdem setzen wir mit einem Hebelprodukt auf Novo Nordisk. Wir erklären, warum die Bewertung attraktiv erscheint, welche Rolle die US-Regierung bei den Abnehm-Medikamenten spielt und weshalb die Aktie charttechnisch wieder interessant wird.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir Netflix, Meta und Novo Nordisk. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.