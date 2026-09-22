Hot Stocks heute: ASML vor dem Ausbruch? Dieser Chip-Gigant ist der Trade der Woche!
Die US-Börsen zeigen sich überraschend stark: Nasdaq 100 und S&P 500 nähern sich ihren Allzeithochs, während vor allem Big Tech und Halbleiterwerte den Markt antreiben. Doch wie nachhaltig ist die Rally?
Werte in diesem Artikel
Außerdem im Podcast: Meta und der KI-Assistent Muse, die Rally bei AMD und Intel, die Konjunkturhoffnungen für Deutschland, steigende Staatsausgaben für Infrastruktur und Verteidigung sowie neue Hoffnung auf Entspannung beim Ölpreis und im Ukraine-Konflikt.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Entspannung im Ölmarkt, Hoffnung auf Frieden und im Trade der Woche geht es um ASML. Für mehr Details, hört doch mal rein.
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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net