Hot Stocks heute: ASML vor dem Ausbruch? Dieser Chip-Gigant ist der Trade der Woche!

Podcast

22.09.26 13:52 Uhr

Die US-Börsen zeigen sich überraschend stark: Nasdaq 100 und S&P 500 nähern sich ihren Allzeithochs, während vor allem Big Tech und Halbleiterwerte den Markt antreiben. Doch wie nachhaltig ist die Rally?

• Die Inhalte sind keine Anlageempfehlung; die besprochenen Produkte sind hoch volatil und riskant, und das Abonnieren des Podcasts ermöglicht den Zugang zu weiteren Informationen.

• Es wird darauf hingewiesen, dass Turbo-Zertifikate ein hohes Risiko bergen und im Durchschnitt 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden.

• Im Podcast von finanzen.net "Hot Bets" werden die Aktien TEEKAY TANKERS und secunet diskutiert, inklusive Details und Analysen.

Außerdem im Podcast: Meta und der KI-Assistent Muse, die Rally bei AMD und Intel, die Konjunkturhoffnungen für Deutschland, steigende Staatsausgaben für Infrastruktur und Verteidigung sowie neue Hoffnung auf Entspannung beim Ölpreis und im Ukraine-Konflikt.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Entspannung im Ölmarkt, Hoffnung auf Frieden und im Trade der Woche geht es um ASML. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.