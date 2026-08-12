Hot Stocks heute: Aurubis: Die unterschätzte Gold- und Kupfer-Chance?

Podcast

19.08.26 13:46 Uhr

Aurubis rückt in den Fokus: Der größte deutsche Kupferrecycler könnte gleich von mehreren Trends profitieren - vom Kupferboom über steigende Goldpreise bis hin zum wachsenden Recyclingmarkt.

Warum die Aurubis-Aktie nach dem Rückgang von 222 auf rund 166 Euro interessant wird und wo die Chancen und Risiken liegen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Probleme bei Chip-Aktien sowie Chancen bei dem Kupferrecycler (Gold) Aurubis. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.