Hot Stocks heute: Berichtssaison mit KI-Fokus - Bitcoin unter Druck - Novo Nordisk stürzt ab 

23.02.26 12:51 Uhr
In dieser Folge analysieren wir die laufende Berichtssaison mit Schwerpunkt auf KI und deren Einfluss auf die Märkte. Im Fokus stehen die Quartalszahlen von NVIDIA, Salesforce und Snowflake sowie steigende KI-Investitionen und Margenentwicklung bei OpenAI. Zudem betrachten wir die Lage am Kryptomarkt mit Bitcoin und dem Strategiewechsel großer Miner hin zu KI-Services. Abgerundet wird die Analyse durch einen Blick auf Novo Nordisk, US-Zölle, geopolitische Risiken und die Ölpreise.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über NVIDIA, Bitcoin und Zölle. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

mehr Analysen