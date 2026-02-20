Podcast

Hot Stocks heute: Berichtssaison mit KI-Fokus - Bitcoin unter Druck - Novo Nordisk stürzt ab

23.02.26 12:51 Uhr

In dieser Folge analysieren wir die laufende Berichtssaison mit Schwerpunkt auf KI und deren Einfluss auf die Märkte. Im Fokus stehen die Quartalszahlen von NVIDIA, Salesforce und Snowflake sowie steigende KI-Investitionen und Margenentwicklung bei OpenAI. Zudem betrachten wir die Lage am Kryptomarkt mit Bitcoin und dem Strategiewechsel großer Miner hin zu KI-Services. Abgerundet wird die Analyse durch einen Blick auf Novo Nordisk, US-Zölle, geopolitische Risiken und die Ölpreise.

