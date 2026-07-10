Hot Stocks heute: Berichtssaison startet: Banken, ASML & TSMC im Fokus - DEUTZ wagt den Milliarden-Schritt in die Rüstungsbranche
Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Zum Auftakt stehen die großen US-Banken wie Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan und Citi im Fokus. Anschließend richten sich alle Blicke auf ASML und TSMC - zwei Schlüsselunternehmen der globalen KI- und Halbleiterindustrie. Können starke Quartalszahlen die Tech-Rally weiter antreiben?
Werte in diesem Artikel
Außerdem analysieren wir die Entwicklung bei Netflix, wo die Erwartungen vor den Quartalszahlen gedämpft sind und der Chart weiterhin Schwäche signalisiert. Im zweiten Schwerpunkt sprechen wir über den milliardenschweren Deal von DEUTZ. Mit der geplanten Übernahme der FFG wird der Motorenhersteller zum Systemanbieter für militärische Fahrzeuge und baut sein Defence-Geschäft massiv aus. Wir beleuchten Chancen, Risiken, Verwässerung durch die Kapitalerhöhung sowie die Bedeutung des Deals für die zukünftige Bewertung der Aktie.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über DEUTZ. Für mehr Details, hört doch mal rein.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)