Hot Stocks heute: Berichtssaison startet: Banken, ASML & TSMC im Fokus - DEUTZ wagt den Milliarden-Schritt in die Rüstungsbranche

Podcast

13.07.26 14:42 Uhr

Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Zum Auftakt stehen die großen US-Banken wie Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan und Citi im Fokus. Anschließend richten sich alle Blicke auf ASML und TSMC - zwei Schlüsselunternehmen der globalen KI- und Halbleiterindustrie. Können starke Quartalszahlen die Tech-Rally weiter antreiben?

• Unternehmen legen zunehmend Wert auf die Kosteneffizienz bei KI-Anwendungen, wobei Tokenverbrauch, Open-Source-Modelle und hybride KI-Systeme zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden.

• Im KI-Wettlauf bereiten OpenAI einen Börsengang vor, während Meta mit einem neuen KI-Modell den Preiskampf gegen Anthropic und OpenAI verstärkt und bis zu 145 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investiert.

• Das Nasdaq-Zweitlisting des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix ist stark überzeichnet, was auf großes Interesse an der Aktie hinweist.

Außerdem analysieren wir die Entwicklung bei Netflix, wo die Erwartungen vor den Quartalszahlen gedämpft sind und der Chart weiterhin Schwäche signalisiert. Im zweiten Schwerpunkt sprechen wir über den milliardenschweren Deal von DEUTZ. Mit der geplanten Übernahme der FFG wird der Motorenhersteller zum Systemanbieter für militärische Fahrzeuge und baut sein Defence-Geschäft massiv aus. Wir beleuchten Chancen, Risiken, Verwässerung durch die Kapitalerhöhung sowie die Bedeutung des Deals für die zukünftige Bewertung der Aktie.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über DEUTZ. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.