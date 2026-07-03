Hot Stocks heute: Broadcom vor der nächsten Rally? Warum jetzt Milliarden in KI- und Halbleiter-Aktien fließen.

Podcast

10.07.26 14:23 Uhr

Der KI-Boom gewinnt weiter an Dynamik. Allein der iShares Semiconductor ETF (SOXX) verzeichnete innerhalb eines Tages Zuflüsse von 5,4 Milliarden US-Dollar.

• Trotz hoher Umsätze und Investitionen sollten Anleger vorsichtig sein, da die Märkte volatil sind und sich möglicherweise bereits ein Überangebot abzeichnet.

• Aktuell werden Milliarden in den Ausbau von Chipfabriken investiert, was auf eine starke Nachfrage und Wachstumsambitionen in der Halbleiterbranche hindeutet.

• Der Schweinezyklus erklärt, warum Angebot und Nachfrage bei Rohstoffen wie Schweinefleisch und Halbleitern schwanken und wie dieser Zyklus auch die Chipindustrie beeinflusst.

Gleichzeitig sorgt das Nasdaq-Zweitlisting des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix für Aufsehen - die Emission ist Berichten zufolge achtfach überzeichnet. Außerdem sprechen wir über die nächsten Entwicklungen im KI-Wettlauf: OpenAI bereitet offenbar einen Börsengang vor, Meta startet mit seinem neuen KI-Modell den Preiskampf gegen Anthropic und OpenAI und investiert in diesem Jahr bis zu 145 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.

Ein weiteres zentrales Thema: Unternehmen achten zunehmend auf die Kosten ihrer KI-Anwendungen. Tokenverbrauch, Open-Source-Modelle und intelligente Kombinationen verschiedener KI-Systeme werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Davon profitieren auch klassische Softwareunternehmen wie SAP, IBM und Palantir.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.