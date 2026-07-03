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Hot Stocks heute: DAX auf Rekordkurs: E.ON mit Kaufsignal, SAP unter Druck - Ist Vonovia jetzt der große Value-Trade?Neue Episode

Hot Stocks heute: DAX auf Rekordkurs: E.ON mit Kaufsignal, SAP unter Druck - Ist Vonovia jetzt der große Value-Trade?Neue Episode

DAX auf neuem Allzeithoch! Wir sprechen über die wichtigsten Marktimpulse, das Kaufsignal bei E.ON, den KI-Umbau bei SAP und die Frage, ob Vonovia derzeit einer der spannendsten Value-Werte im DAX ist.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Vonovia. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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