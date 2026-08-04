Hot Stocks heute: DAX auf Rekordkurs: Palantir explodiert, SpaceX vor den Zahlen & Gold vor dem nächsten Ausbruch?

Podcast

04.08.26 14:23 Uhr

Der Aktienmarkt kennt aktuell nur eine Richtung: DAX, Dow Jones und S&P 500 markieren neue Allzeithochs.

Im Fokus stehen die starken Quartalszahlen von Palantir, die Aktie schießt nachbörslich um 15 % nach oben und sorgt für das Ende unseres Short-Trades. Außerdem blicken wir auf Rheinmetall, Infineon und Bayer sowie auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von SpaceX. Droht nach dem Lock-up-Ende weiterer Verkaufsdruck oder bietet sich eine neue Einstiegschance?

Auch Goldbleibt spannend: Während Privatanleger verkaufen, kaufen Notenbanken weltweit so viel Gold wie seit Jahren nicht mehr. Ist das Edelmetall bereit für den nächsten großen Anstieg?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über SpaceX, Bayer und Gold. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.