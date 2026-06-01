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Hot Stocks heute: DAX bei 25.000 Punkten - AUTO1 gut - BMW crasht, Porsche unter Druck & Deutz vor dem Ausbruch!

17.06.26 13:29 Uhr
Hot Stocks heute: DAX bei 25.000 Punkten - AUTO1 gut - BMW crasht, Porsche unter Druck & Deutz vor dem Ausbruch! | finanzen.net

Der DAX schafft erneut (noch) nicht den Sprung über die wichtige Marke von 25.000 Punkten, während der Euro Stoxx 50 und der Nikkei auf Rekordkurs bleiben. Gleichzeitig sorgt der fallende Ölpreis für Entspannung an den Märkten. Bei den Autoaktien herrscht dagegen Krisenstimmung: BMW schockiert mit einer Gewinnwarnung, Mercedes, Volkswagen und Porsche geraten unter Druck. Ist der Trade der Woche bei Porsche noch zu retten?

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Außerdem im Fokus: AUTO1 überzeugt mit ambitionierten Wachstumszielen und steigender Profitabilität. Die Aktie nähert sich wichtigen Widerständen. Dazu analysieren wir DEUTZ - den traditionsreichen Motorenhersteller, der mit Defence, KI, Energieversorgung und Rechenzentren neue Wachstumsfelder erschließt. Steht die Aktie kurz vor dem nächsten Kursschub?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über den DAX, AUTO1, BMW und Porsche. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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